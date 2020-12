Des chalets de Noël pour les restaurateurs

Habituellement, à l'approche des fêtes, une patinoire et un marché de Noël s'installent sur les allées de Muret. Cette année, tout a été annulé à cause de la pandémie de Covid-19, mais pas question de laisser les chalets vides. La mairie les a mis à disposition des restaurateurs pour les aider dans ce contexte difficile. Dans ces chalets, la vente à emporter attire plus de clients qu'au restaurant et l'ambiance est plus conviviale. Des spécialités aveyronnaises sont proposées au menu. Ce sont surtout des petits plats qui facilitent la vie des travailleurs du coin. En effet, il est parfois très compliqué à midi alors cette alternative leur permet, entre autres, de manger un sandwich à la volée. Par solidarité et pour se faire plaisir, les habitants sont également nombreux au rendez-vous. Néanmoins, pour certains, cela ne remplace pas le resto, d'autant plus que la saison ne sera pas sauvée. En tout cas, l'initiative se poursuit jusqu'au 31 décembre. Les restaurateurs espèrent ensuite pouvoir rouvrir en janvier.