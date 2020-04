Des chants corses en hommage aux soignants

Comme la Bretagne il y a quelques jours, la Corse aussi a sa manière d'exprimer sa solidarité envers les soignants à travers sa culture. Sur les réseaux sociaux, on découvre des chants du répertoire corse et plus d'une centaine d'artistes insulaires qui poussent de chez eux leurs mélodies. Le tout accompagné de messages d'encouragement et de vœux. Au soleil couchant, les Ajacciens sortent sur leurs balcons pour chanter un message d'espoir.