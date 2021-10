Des chasses traditionnelles de nouveau interdites

Didier se dit écœuré. Après à peine une semaine de chasse à l'alouette, il doit déjà s'arrêter. Ces filets, étendus pour capturer l'alouette des champs, font partie des techniques de chasse traditionnelle suspendue lundi soir par le Conseil d'Etat. La saison se termine donc avec près d'un mois d'avance. Début août, plusieurs chasses traditionnelles avaient déjà été interdites par le Conseil d'Etat provoquant la colère des chasseurs. Il y a une dizaine de jours, ces pratiques étaient de nouveau autorisées par le gouvernement avant d'être suspendues lundi soir. "Ce sont des signaux très forts qui sont envoyés à nos campagnes et ce sont des signaux aussi très forts que l'on pourrait envoyer à nos dirigeants", confie Régis Hargues, directeur de la Fédération départementale des chasseurs des Landes. Du côté de la Ligue pour la protection des animaux, on salue la décision des juges et alerte sur l'effondrement des populations d'oiseaux dont l'alouette. Après cette décision rendue en urgence, le Conseil d'Etat doit de nouveau se prononcer sur la légalité de ces chasses traditionnelles d'ici quelques mois.