Des châteaux complètement givrés

En pleine journée, vous admettrez que ça a déjà de l'allure et une impression de légèreté malgré les 113 000 tonnes étendues sur 4 000 mètres carrés en pleine nature. C'est un château de glace aussi éphémère que spectaculaire. Pour les 5 000 visiteurs quotidiens, la féérie opère surtout à la tombée de la nuit quand, malgré une température ressentie de moins sept degrés, les lumières font briller le château de glace, ses toboggans, et ses tunnels. C'est quasiment une œuvre d'architecte faite d'eau fraiche et d'un peu d'amour. Dans le Minnesota, les hivers sont longs et rigoureux. Et les sculptures de glace sont une passion. Un peu plus loin à Eagan par exemple, c'est un labyrinthe entièrement glacé qui a attiré jusque-là 60 000 personnes pour sa première année. Et dans ce dernier, chacun cherche son chemin. Les visiteurs n'ont pas envie de s'éterniser, car ils sont entourés de 3 500 blocs de glace pesant chacun 160 kilos. Un parcours qu'il faut entretenir pour que l'attraction dure le plus longtemps possible. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, V. Mortreux