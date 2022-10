Des chefs-d'oeuvre souillés

Le geste choque. "Les Tournesols" de Van Gogh, une œuvre estimée à plus de 84 millions de dollars a été vandalisée par des militantes écologistes. "Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Est-ce que vous êtes plus concernés par la protection d'un tableau que par celle de notre planète ?", demande l'une d'entre elles. Les deux jeunes militantes se sont infiltrées dans la National Gallery de Londres pour demander l'arrêt immédiat de tous nouveaux projets pétroliers ou gaziers. Au mois de mai, c'est la "Joconde" qui a été vandalisée pour la même cause. L’œuvre reste intacte. Elle a été protégée derrière une vitre. TF1 | Reportage M. Brossard