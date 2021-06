Des chèques-cadeaux pour soutenir les commerçants à Biscarrosse

Ce n'est pas encore la période des soldes, et pourtant, les clients font une très bonne affaire à Biscarrosse, avec un chèque-cadeaux acquis en 2020. Face au succès de l'opération l'automne dernier, la commune vient de la relancer. Chaque achat dans les commerces du village est récompensé et tout le monde y trouve son compte. Pour dix euros dépensés, cinq euros sont crédités. "Nous, on a bénéficié des choses. Ça a permis de faire des moitiés prix", témoigne un client. "Ça a été de la trésorerie en plus. Du coup, on a pu faire plus de stocks et faire entrer des produits", explique le responsable d'une boutique. Les commerçants ne paient aucuns frais. La mairie a injecté près de 300 000 euros pour financer le dispositif. À Biscarrosse plage, les chèques-cadeaux ont vite séduit les locaux. "Ça me permet d'aller manger à midi assez rapidement sans forcément avoir de la monnaie sur moi" ; "Je profite de ce chèque-cadeau pour sortir un peu plus", affirment certains. Après sept mois de fermeture, les restaurateurs apprécient particulièrement l'initiative.