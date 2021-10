Des chèques carburant distribués aux travailleurs précaires à Castres

La ville de Castres (Tarn) a mis en place un bon d'achat de carburant de 40 euros chaque mois à destination des travailleurs précaires. Pour en bénéficier, il ne faut pas gagner plus de 967 euros. Et de plus en plus d'habitants en ressentent le besoin : "ça nous aiderait. Quand on a un petit revenu, ça ne peut qu'aider", "à la fin du mois, il y a à peu près 70 à 100 euros de plus". La mairie a instauré ce dispositif en 2008. Aujourd'hui, 125 Castrais reçoivent ce chèque. Selon l'assistante sociale au CCAS de la ville, "c'était aussi pour pallier les difficultés de certains à pouvoir reprendre un emploi et surtout à le maintenir". Une aide qui coûte près de 5 000 euros par mois pour la ville, d'autant que le montant évolue avec l'inflation. Le coup de pouce est pourtant essentiel. En effet, dans les petites villes, beaucoup de personnes travaillent loin de chez elles. Pour ceux qui ne reçoivent pas le chèque, certains préfèrent prendre les transports en commun. Et pour éviter de prendre la voiture, tous les bus de ville sont désormais gratuit dans Castres.