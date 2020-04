Des chèques énergie distribués depuis le début du mois, un coup de pouce essentiel pour de nombreux ménages

La distribution des chèques énergie a débuté le 1er avril avec un peu de retard. Plus de cinq millions de familles modestes en bénéficient. Ces derniers en ont bien besoin pour payer les factures de gaz, d'électricité, de bois de chauffage et même de travaux de rénovation énergétique. Les agences étant fermées pour cause de confinement, les bénéficiaires peuvent directement enregistrer leur chèque énergie sur Internet.