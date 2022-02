Des chevaux de Mérens au Salon de l’agriculture

C'est la dernière ligne droite. Derniers entraînements pour Réhane Le Leannec et sa jument, sélectionnée pour représenter les chevaux de Mérens au Salon de l'agriculture. À seulement 17 ans, la jeune cavalière espère faire rayonner cette race ariégeoise, réputée pour sa robe noire. Alice Le Leannec, maman et entraîneuse, sera à Paris pour les encourager. "Je suis très fière d'elle, de ma jument et du travail qu'elles ont fait toutes les deux", confie-t-elle. Avant les concours, le Mérens a longtemps été utilisé par les Ariégeois pour travailler leurs champs. Mais la race a bien failli disparaître lors de la mécanisation. "C'est une poignée d'éleveurs qui ont réussi, à partir de quelques juments, à refaire naître des poulains et à remonter la race. C'est encore une race menacée, mais qui n'est plus en extinction", explique Sophie Alzieu, éleveuse. Cette dernière a repris l'élevage de ses parents. Elle souhaite ainsi sauvegarder cette race ancrée sur le territoire. Petit et trapu, le Mérens aime les grands espaces. Il est le cheval parfait pour galoper dans les montagnes. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Guinle