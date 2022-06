Des chips plus chères à partir du 1er juillet

Blondes, natures ou paysannes, les chips sont un ingrédient incontournable de l'été pour les pique-niques ou les grillades mais qui vont coûter plus cher. Certaines marques vont augmenter leur prix de 20% . Afin de comprendre cette hausse, direction la Bretagne, chez l'un des poids lourds de la chips dans l'Hexagone. La société fabrique sa propre marque et des marques de grandes distributions. Dans son usine, près de 6 000 tonnes de chips sont produites chaque jour. C'est un produit très gourmand en huile de tournesol. "C'est à peu près 30% d'huile dans une chips", confie Laurent Cavard, PDG d'Altho Brets. L'huile de tournesol est cependant passée de 1 000 à près de 3 000 euros la tonne. A cela s’ajoutent la hausse des tarifs de l’emballage, des transports et de l'énergie. Les factures de gaz et d’électricité ont bondi de 400%. En tout, les coûts supplémentaires pour l'entreprise s'élèvent à 36 millions d'euros. Face à la situation, Laurent Cavard négocie avec ses clients pour des augmentations de tarifs. Il souhaiterait un euro de plus par kilo de chips. "Si on n'arrive pas à passer les hausses de tarifs, il vaut mieux ne pas produire", dit-il. TF1 | Reportage N. Hesse, X. Baumel