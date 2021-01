Morbihan : des chocolats pour remplacer la cérémonie de vœux

À la mairie de Gueltas (Morbihan), une mission top secrète se prépare. La maire, Sylvette Le Strat, et son équipe lancent une opération de porte à porte. Cette année, pas de cérémonie de vœux mais ce sont les vœux qui viennent aux habitants. Pour eux, ce sont de petites attentions qui font plaisir dans une période où ils ne voient plus de monde. Aucun des 525 habitants de la commune ne sera oublié. Au-delà du cadeau, ces vœux sont l'occasion de maintenir les liens en ces temps d'épidémie. La maire estime qu'il faut préserver au maximum la convivialité. À part dans le village, il y a aussi le hameau où les habitants sont un peu plus isolés. Les adjoints au maire traversent la forêt pour livrer leurs chocolats. Cette année, le coût des vœux s'élève à 1 350 euros soit le même que les années précédentes. Le Conseil municipal a tenu à faire travailler une entreprise locale. L'idée est de donner un coup de pouce aux artisans locaux. Épidémie ou pas, l'opération pourrait être reconduite en 2022.