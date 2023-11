Des chutes de neige exceptionnelles : 30 centimètres en 24 heures

Dérouler le tapis blanc, saupoudrer les sapins, envoyer la carte postale de l'hiver avant l'heure, cela suffit aux montagnards pour être heureux. L'un d'entre eux s'extasie : "C'est magnifique aujourd'hui. C'est avec un temps pareil, quand ça se dégage comme ça, on va passer une journée extraordinaire". Il neige en Savoie depuis plusieurs jours. Est-ce étonnant en plein automne ? Dans une station, il est tombé 66 centimètres de neige. Pour un 11 novembre, on n'a pas vu ça depuis sept ans. Dans leur accessoire de l'hiver, vous trouverez donc déjà le chasse-neige. Il est de sortie depuis cinq heures du matin. Le planté de bâton pour préparer la toute première piste est également d'actualité. Un client nous confie : "On se croirait vraiment dans des conditions du mois de janvier". Il ne faut pas oublier les spécialités de la région : les fondues, les raclettes, etc. Tous les ingrédients sont là. Mais la neige va-t-elle rester jusqu'aux vacances de Noël ? Impossible à dire. Alors pour l'instant, comme eux, savourons-la. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel