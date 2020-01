Des chutes de neige exceptionnelles dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, alors que les risques d'inondation menacent le bord de la mer, en montagne, c'est la neige qui est tombée en abondance. A Font-Romeu, une épaisse couche recouvre la route. Dans les rues du village, des descentes en ski et des batailles de boules de neige s'improvisent. Une bonne nouvelle qui redonne le sourire aux stations de ski qui espèrent que la neige va tenir jusqu'au début des vacances scolaires, dans deux semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.