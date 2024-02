Des clients perdus face aux promos sur QR Code

Les bons vieux prospectus, dans cet hypermarché, il y en a de moins en moins. Le magasin en a supprimé ici un tiers pour les remplacer par ce QR Code. Il faut le flasher avec son téléphone pour avoir accès aux promotions. Une expérience compliquée pour cette retraitée. "Plutôt papier", a-t-elle affirmé. Ce changement ne plaît pas à tout le monde. Des QR Codes pour des promotions, il y en a désormais partout. L'enseigne veut ainsi attirer de nouveaux consommateurs : "C'est très générationnel. Nos clients aujourd'hui, plutôt jeunes, ont l'habitude des QR Codes et scannent rapidement". Depuis quelques jours, de nombreuses grandes surfaces distribuent dans vos boîtes aux lettres des tracts, bien plus fins que les prospectus avec en couverture, une fois encore, des QR Codes. Objectifs : moins de gaspillage en papier et de dépense pour un hypermarché. Alors, se dirige-t-on vers des magasins sans papier ? Pas sûr selon un distributeur. Pourtant, aujourd'hui, un prospectus sur deux serait jeté avant même d'avoir été ouvert. TF1 | Reportage V. Depret, W. Wuillemin, O. Buchet Couzy