Coronavirus : des cliniques privées réquisitionnées aux publics

Le plan blanc a été déclenché dans tous les hôpitaux pour mieux organiser l'accueil et les soins portés aux malades. Les cliniques privées sont également mobilisées pour venir en aide aux hôpitaux publics. À Castelnau-le-Lez (Hérault), les services de la clinique s'organisent pour dédier des équipes à l'afflux de personnes atteintes du Covid-19. Toutes les opérations non urgentes sont reportées pour libérer des lits et du personnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/03/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.