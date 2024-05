Des cloches en forme olympique !

Ce n'est pas la naissance de la flamme olympique, mais la forge d'un des symboles des JO. Dans une petite fonderie suisse, Aloïs Huguenin prépare sa plus importante commande. Elle se répète tous les quatre ans. Le bronze est chauffé à 1 200 °C, puis versé dans ces moules dans une chaleur étouffante. La cloche des jeux de Paris prend forme dans ce moule fait-maison. Une fois refroidie, voyons à quoi elle ressemble. Aucune imperfection sur les deux cloches des JO conçues ce jour-là. Il lui arrive parfois de tout recommencer. Reste ensuite à embellir l'instrument et faire briller ses lettres. Puis vient l'étape la plus délicate : le marquage. Un dernier objet pour lui donner vie : le bâton qui sert à faire sonner la cloche. Ce son va résonner cet été pour annoncer le dernier tour des épreuves d'athlétisme, de VTT et de cyclisme sur piste. Les sportifs s'y sont habitués. Ils ne savent sûrement pas que la cloche est fabriquée par la même fonderie depuis plusieurs décennies. Il en manque quelques-unes, car l'aventure a commencé par les jeux de Moscou en 1980. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin