Des coins de paradis les pieds dans une eau à plus de 20 degrés à Cassis

Un sentiment domine ce mardi matin à Cassis (Bouches-du-Rhône), celui d'être privilégié. Un grand soleil, 26 degrés et surtout, un panorama entre mer et nature verdoyante. Au bord de l'eau, certains profitent d'un petit coin isolé pour que vacances rime avec tranquillité. "Là, on est plus tranquille. Il n'y a quasiment personne à l'eau, et sur la plage, on a de quoi se poser, alors, on en profite", confie un vacancier. A Cassis, beaucoup viennent découvrir ces criques sauvages cachées dans les Calanques. Pour s'y rendre, il suffit de ramer un peu. En terrasse, face au panorama, certains réfléchissent à leur programme bien chargé de la journée : un peu de shopping, du canoë, direction les Calanques et une petite baignade. Dans une majeure partie de l'Hexagone, l'été semble avoir bien du mal à s'installer. Mais ici à Cassis, le soleil fait encore de la résistance.