Des colis de Noël pour les anciens en Ardèche

Les petits lutins du Père Noël ont tout prévu : papillote, pâté d’Ardèche, vin rouge et même des savons pour les résidents de la maison de retraite. Dans ce petit village des Monts d’Ardèche, pas moins de dix bénévoles sont mobilisés depuis quelques jours pour distribuer les colis de Noël aux plus de 73 ans. "C’est le rituel chaque année", affirme la présidente du centre communal d’action sociale. Quelques douceurs qui font déjà saliver les papilles. Pour la deuxième année consécutive, le repas de Noël des seniors est annulé à cause de la crise sanitaire. Alors qu’importent les routes enneigées, cette distribution est l’occasion de rompre la solitude. "Ça fait plaisir qu’ils pensent à nous. On est gourmands, nous, les vieux", confie un retraité. Apporter un peu de chaleur et maintenir le lien. Tous n’auront pas la chance de passer Noël en famille cette année. À Alboussière (Ardèche), 46 colis ont été distribués pour un budget de 3 000 euros. Un geste solidaire pour qu’aucune personne âgée ne soit oubliée le jour de Noël. TF1 | Reportage C. Blampin, B. Grays