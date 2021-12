Des collégiennes obtiennent gain de cause pour manger de la raclette à la cantine en Moselle

Quoi de plus bon et de plus délicieux que de la raclette au déjeuner à l'école. "J'attends ça depuis le début de semaine", "c'est vraiment génial", "c'est meilleur que les autres repas à la cantine", confient ces collégiens. Un menu approprié en cette journée mondiale de la raclette, né de l'initiative de ces quatre jeunes filles. Tout a commencé par une affiche placardée dans les couloirs il y a quelques semaines : "A tous les collégiens. De nos jours, le fait qu'il n'y ait pas de raclette à la cantine est devenu banal. Acceptez-le tous, c'est un scandale !". "A la base, on ne pensait pas que ce serait accepté, on voulait juste faire rire", "ça devait juste faire rire et on aurait oublié après deux semaines", expliquent des jeunes filles. Pour accéder à leur demande, le principal leur a demandé de chanter leur hymne à la raclette pendant la récréation. Mais il a ensuite fallu organiser le repas en demandant de l'aide aux parents d'élèves. Pas moins de 100 kg de pommes de terre, 80 kg de fromage et tout autant de charcuteries offerts au collège par les producteurs de la région. Fondue au bain-marie ou en demi-meule, pas simple de faire une raclette pour 450 collégiens. TF1 | Reportage E. Payro, C. Hanesse