Des colonies de vacances virtuelles en période de confinement

Pour les enfants, il est difficile de garder le moral quand on est confiné chacun de son côté. C'est la raison pour laquelle Frédéric Rolin, directeur de séjour à Thalie, a inventé les colonies de vacances virtuelles, gratuites et ouvertes à tous. Cours de danse, défis sportifs, activités manuelles ou encore ateliers chants, une cinquantaine d'animateurs bénévoles assurent le programme journalier. Une bulle d'oxygène qui rassemble près de 1 500 enfants par jour dans le pays.