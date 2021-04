Des commerçants de quartier à l'affiche des cinémas

Voici des affiches quelque peu déconcertantes. Depuis ce mercredi matin, place Darcy, les passants ont découvert dans le rôle principal, des acteurs dijonnais aujourd'hui en tête d'affiches. Plusieurs commerçants ont été effectivement choisis pour figurer sur la devanture du cinéma. "Je pense que c'est important de leur montrer qu'on les soutient", lance une passante. L'initiative a le mérite d'encourager les commerçants comme Charline Alexandre, responsable de la maroquinerie "Jolicaprice". "Les gens dans la rue vont penser à nous", confie-t-elle. Le temps d'une séance photo, elle a fait ses débuts en tant qu'actrice. "C'est tout nouveau. J'ai trouvé ça génial", ajoute-t-elle. Une occasion de s'échapper au quotidien et d'oublier un peu la crise sanitaire que les commerçants subissent de plein fouet. "C'est très dur depuis un an. On a envie d'aller mieux et de sentir que les gens sont solidaires avec tous les commerçants", affirme Dolores Gamez, une coiffeuse de Dijon.