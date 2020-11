Des commerçants qui ne voient pas le bout du tunnel

Commerçant depuis 20 ans, Gilles Dudonné n'avait jamais connu pareille condition. Ses boutiques sont à l'arrêt et son chiffre d'affaires en chute libre. "On a mis toutes nos économies personnelles pour démarrer", nous confie-t-il. A Lisieux (Calvados), mis à part les commerces fermés, de nombreuses vies sont également au ralenti. Derrière chaque commerçant se trouve en effet une famille. Et la situation inquiète. Dans la plupart des magasins, le "click and collect" a été mis en place mais cela n'est pas une solution. "Ça ne remplacera jamais notre chiffre d'affaires surtout à l'approche des fêtes", affirme une commerçante. Une situation économique précaire qui plonge de nombreux indépendants dans l'incertitude car les trésoreries s'épuisent. De nombreux commerces pourraient définitivement baisser le rideau. Tous attendent désormais une réouverture le plus rapidement possible.