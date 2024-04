Des commerces à remonter le temps

Notre retour dans le temps commence avec une limonade. Ici, la boisson est servie à la pression. Le mobilier est en formica, et l'ambiance digne d'une épicerie des années 50. Une collection de réclames chinés pendant 40 ans, que vous ne verrez nulle part ailleurs. Il est possible d'acheter le décor dans la boutique juste à côté. Vous laisserez-vous tenter par une vieille bouteille de poudre à récurer, ou par des emballages de savons ? Et que feriez-vous avec des bobines d'un autre temps ? On ne parle pas de vieilleries. Ces objets sont ici mis en valeur comme dans une boutique de souvenirs. Et il y en a des pleins cartons. Thibault chine des stocks d'anciens commerces et de collections, pas toujours évidents à écouler. Il a appris le métier pendant quelques années aux côtés de son père. L'idée a rapidement connu le succès, à un tel point qu'une seconde boutique vintage a ouvert il y a moins d'un an à deux pas de la première dans le Vieux Lyon. C'est là que Gérard aime encore flâner, en venant voir son fils, au milieu de ses trésors. TF1 | Reportage O. Couchard, J. Chaize