Des communes vont rester six mois sans eau potable

Le moindre petit geste du quotidien va désormais sembler beaucoup plus compliqué, comme un café, un verre d'eau, la cuisson des légumes ou même se brosser les dents. Pour tout cela, Cyril Duval, un habitant de Merlieux-et-Fouquerolles (Aisne), va devoir utiliser de l'eau en bouteille. Et ça lui semble inacceptable. "Ne pas avoir de l'eau potable en 2022, c'est quand même stupéfiant", rapporte-t-il. Dans ce village de 248 habitants, l'eau du robinet affiche des taux de chloridazone, un herbicide utilisé pour la culture des betteraves, beaucoup trop élevé. La municipalité va mettre en place des distributions d'eaux en bouteilles dès ce lundi soir. Mais le coût était énorme pour la commune, 800 euros par semaine, et ça inquiète les habitants. Le problème, c'est que cet herbicide est interdit depuis deux ans. Pourtant, on le retrouve encore dans les sources et aucune étude ne s'est penchée sur sa dangerosité à long terme. Et la situation va durer, car il faut changer tout le réseau de distribution d'eau pour se raccorder à une autre source. Pas de retour à la normale avant au moins six mois. TF1 | Reportage M. Fiat, T. Chartier