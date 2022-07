Des conserves contre le gaspillage

La production des maraîchères de la ferme "Aux sœurs des champs" en Inglange (Moselle), est parfois trop importante. Cette année, pour écouler leurs courgettes, elles ont décidé d’en confier une partie à une association qui va les transformer. "Ça nous permet d’éviter des pertes. Donc, tous les légumes qui seraient invendus ou un peu moches, on peut les transformer et offrir des conserves qu’on vend pendant l’hiver", explique Mégane Christen, Maraîchère de la ferme. Les courgettes sont ramenées à "La Conserverie Locale" de Metz (Moselle). Dans l’association, on travaille avec une quarantaine de maraîchers. Le but en est d’éviter le gaspillage. Avant d’être mises en boite, les courgettes sont transformées en pesto avec de l’ail, du basilic et des graines de tournesol. Après stérilisation, les conserves et les bocaux peuvent être consommés pendant deux ans. C’est une savoureuse astuce anti-gaspi pour les clients du magasin. Chaque année, La Conserverie Locale de Metz sauve 18 tonnes de fruits et légumes. Cette seconde vie permet à ces derniers d’éviter de finir à la poubelle. TF1 | Reportage G. Grubber, C. Hanesse