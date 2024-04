Des contraintes en Normandie... pour l'eau des Parisiens

Sur la nationale 12, une aire de stationnement à gauche, mais en réalité, le restaurant routier n'a plus le droit de l'exploiter. En cause, la trop grande proximité avec la rivière de l'Avre qui passe en contre-bas du parking. L'État considère qu'il pourrait y avoir des fuites d'hydrocarbures. Le gérant a appris la nouvelle par courrier. Les clients ne veulent pas voir cet établissement un jour disparaître. À Armentières-sur-Avre (Eure), ce restaurant n'est pas le seul concerné, il suffit de suivre la rivière. On a imposé à William, agriculteur, d'éloigner ses cultures. Pourquoi de telles précautions ? L'eau de cette rivière normande doit rester le plus pur possible. Elle passe juste à côté des sources qui alimentent ensuite la capitale en eau potable. Cet aqueduc achemine ainsi 10 à 15% des besoins des Parisiens. La compagnie des eaux se défend et promet d'apporter une aide. Le ministère de la Santé nous indique que 17% des points de captage français doivent encore faire l'objet des mesures de protection. TF1| Reportage L. Barbier, A. Santos