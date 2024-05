Des couleurs imposées pour toutes les terrasses en ville ?

Sur une terrasse, tout paraît neuf. Pourtant, le restaurateur va devoir remplacer une partie de son mobilier. Décision de la mairie de Toulouse : fini le mobilier bariolé, les bâches ou les cloisons sur les trottoirs. La ville doit devenir photogénique. Les couleurs imposées par la commune pour le mobilier sont le blanc, le bleu et le bordeaux pour mettre en valeur la brique rose des monuments. Une uniformité qui divise. Partout dans l'Hexagone, l'embellissement des centres-villes devient une priorité. D'autres pays d'Europe font la même chose. Nos voisins espagnols s'y sont mis et des touristes applaudissent l'idée. "On trouve ça bien mieux pour l'harmonie de la ville", explique l'une d'eux. Certaines mesures visent aussi à réduire la chaleur en ville pendant l'été : parasols anti-UV, tables sans métal qui retient la chaleur et de la verdure. La mairie a négocié avec les Architectes des Bâtiments de France pour planter plus d'arbres sans dénaturer les places. S'ils ne se conforment pas à ces règles dans les trois ans à venir, les professionnels risquent le retrait définitif de leurs terrasses. TF1 | Reportage E. Vincent, M. Larradet