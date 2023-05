Des coups de feu au pied des immeubles

Des rafales d’armes automatiques ont eu lieu juste aux pieds des immeubles. Mardi dans la nuit, un homme de 29 ans est tué de sept balles dans le corps, terrifiant pour les habitants. Un deuxième homme, lui, de 26 ans est blessé à l’oreille. Il dit avoir été enlevé et violenté plutôt dans la soirée. Tout semble indiquer un règlement de comptes. Certains dénoncent le trafic de drogue dans le quartier. "Ils s’installent dans nos porches. Nos appartements ne nous appartiennent plus", rapporte une d'entre eux. Des CRS vont patrouiller dans le quartier jusqu’à lundi, pas suffisant pour le maire. "Tant qu’il n’y a pas de pression policière, on sait qu’il n’y aura pas de retour à la normale", confie Nicolas Daragon. L’an dernier, le département de la Drôme a connu 50 faits de violences par arme à feu. Depuis janvier, en quatre mois à peine, on en compte déjà 28. Mais pour la préfecture, ce serait justement le signe que les forces de l’ordre s’attaquent aux trafics. Les individus à l’origine des tirs, eux, sont toujours en fuite. TF1 | Reportage F. De Juvigny, C. Buisine, J. Chaize