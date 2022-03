Des cours de français pour les réfugiés ukrainiens dans la Drôme

À plus de deux mille kilomètres de leurs domiciles, ils ont repris le chemin de l'école. À Saint-Nazaire-le-Désert (Drôme), la salle des fêtes s'est transformée en salle de classe pour une trentaine d'adolescents ukrainiens, membre d'une même association qui a trouvé refuge dans le village. Pour les aider, Fanny Théry-Gohier, éleveuse de brebis, a repris son costume de professeur de français bénévolement. Un métier qu'elle a exercé pendant plus de dix ans avant de s'installer dans la Drôme. Au programme du jour : apprendre à se présenter, compter et réciter l'alphabet latin. Une heure trente de cours par jour pour retrouver un semblant de vie normale loin de la guerre. Dans ce village d'à peine 200 habitants, l'arrivée de ces jeunes a suscité un élan de solidarité. Il y a longtemps que ce village reculé n'avait pas connu une telle animation. Les élèves commenceront bientôt des cours de mathématiques par visioconférence. Un lycée voisin a prévu de leur livrer des fournitures scolaires à la fin de la semaine. TF1 | Reportage C. Blampain, É. Nappi