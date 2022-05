Des cours gratuits pour apprendre aux enfants à nager

Oser se jeter à l'eau, s'entraîner à respirer et à passer des obstacles. Ces enfants de Mirepoix (Ariège) profitent de leurs vacances pour apprendre à nager, pour une semaine de stage. Mais après quelques heures dans le bassin, ils sont déjà très à l'aise. L'opération "J'apprends à nager" est organisée dans les piscines des zones rurales et des quartiers prioritaires. La formation est entièrement gratuite et ouverte à tous les jeunes de quatre à douze ans. "Des cours particuliers ou en club peuvent être inaccessibles pour certaines familles", explique Laurence Rastel, maître-nageuse. Avec la fermeture des piscines pendant le Covid, beaucoup d'enfants ont pris du retard. Alors, à deux mois des grandes vacances, ce stage rassure les parents et les grands-parents. Les enfants découvrent l'eau et apprennent à se mettre en sécurité, toujours en s'amusant. Ce stage a aussi créé de nouvelles passions. Les jeunes nageurs attendent maintenant l'été avec impatience pour en profiter en toute sécurité. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis