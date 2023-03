Des cours pour se remettre en selle

Les premiers maîtres sont hésitants. Depuis trois semaines, ils sont sept seniors à réapprendre à pédaler grâce à une association. Parmi eux, cette doyenne de 86 ans du groupe. C’est l’occasion de vérifier le fameux adage. Alors, le vélo ne s’oublie pas ? "On n'a rien oublié", confie-t-elle. Ces seniors ont l’impression de retourner à l’école. Certains n’avaient pas pédalé depuis plus de 40 ans. "C’est pour me remettre un peu en confiance", témoigne une d’entre eux. Ces cours ont pour objectif de permettre de se déplacer au quotidien, d’aller faire ses courses et de se balader. C’est un stage réservé pour les plus de 60 ans. Grâce à des subventions, il ne paye que dix euros pour six séances. Mais l’association ne s’arrête pas là. Peu importe leur âge, ces adhérents apprennent à réparer leur vélo pour seulement 25 euros par an. En arrivant, Marlène n’avait jamais touché à un dérailleur. L’Hexagone compte 160 vélo-écoles, il y en a peut-être une près de chez vous. TF1 | Reportage V. David, J. Rivarin