Des créations uniques de nappes pour les tables de fêtes

Il souffle comme un vent de fête sur les nappes de réveillon. S'invite alors à table le savoir-faire des Hauts-de-France. Dans cet atelier de broderie, 60 années de maîtrise, les tissus en lin sont ornés point par point d'une broderie aussi fine que complexe. L'œil expert de Laurence, son adresse, sa patience, sont autant de qualités pour l'entreprise Turpault, spécialiste du linge de maison, qui sous-traite ses broderies ici depuis 20 ans, à l'instar de cette nappe brodée de soleil d'or pour Noël. Le tissu est ensuite découpé et prêt à être ourlé dans l'atelier de couture Turpault. Carine, la cheffe d'atelier, a le geste sûr et maîtrise depuis 33 ans la technique du cousu invisible. Depuis 1848, l'entreprise n'a jamais dérogé à la fabrication locale que ce soit pour le tissage, la broderie et la couture. Une fierté pour les petites mains de l'atelier qui voient aujourd'hui leurs nappes anoblir les tables des clients dans 60 pays. Le luxe simple pour un art de la table à la française qui flatte le regard et appelle à la gourmandise. TF1 | Reportage C. Magne, D. Blondeau, N. Clerc