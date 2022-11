Des croissants du boulanger à cuire chez soi

L'odeur des croissants chauds embaume toute la maison, de quoi retenir l'attention des enfants qui s'impatientent. Après quinze minutes à 175 degrés, les viennoiseries surgelées achetées chez le boulanger sont dorées à point, prêtes à être dégustées encore toutes chaudes. Les croissants à cuire chez soi, c'est l'idée de Vincent Brouty, boulanger près de Lyon. Au moment de la fabrication, il ne lésine pas sur le beurre et met un point d'honneur sur la qualité des ingrédients. Le savoir-faire du boulanger a un prix très avantageux pour cette mère de famille : "78 centimes par croissant comparés à 1,20 euro cuit, acheté de la boulangerie, donc, pour moi, c'est moins cher", se réjouit-elle. C'est aussi une bonne alternative pour les adeptes des grasses matinées : "Ça accompagne parfaitement ma fainéantise naturelle", lance une cliente. Quand Vincent a lancé la viennoiserie surgelée il y a deux ans, il n'imagine pas un tel succès. Il en vend 800 chaque semaine. "Quand arrivait le Covid, on a cherché des solutions pour proposer des produits, et les gens étaient très demandeurs de choses à faire chez eux", explique-t-il. La gamme s'est même élargie. La boulangerie propose maintenant des pâtes à pizza ou encore des gougères au comté pour les dîners improvisés. TF1 | Reportage S. Agi, E. Nappi