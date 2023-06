Des cultures ravagées par les orages

Des trois hectares de piment cultivés par Lorrie Guidat et son compagnon, il ne reste quasiment plus rien. Des mois de travail anéantis, une perte colossale pour cette productrice. Il est 15h30 mardi quand un orage de grêle s'abat sur quelques localités du Pays basque : Cambo-les-Bains, Espelette et Itxassou. Pendant quinze minutes, des grêlons de plus de cinq centimètres de diamètre frappent les habitations et dévastent les cultures. C'est le chaos. Ce mercredi matin, le président du syndicat du piment d'Espelette AOP dresse un premier bilan. "C'est toute une économie qui est à terre. On est à trente producteurs de touchés sur 200. Tout le monde ne s'est pas encore manifesté parce qu'il y en a qui sont sous le choc", rapporte ce dernier. Chez lui, plus de piments et les vergers aussi sont détruits. À cause de la sécheresse, la récolte du piment d'Espelette avait été mauvaise l'an dernier. Celle de cet été s'annonce donc à son tour très limitée. TF1 | Reportage H. Villatte, J. Rivarin