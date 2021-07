Des cyclistes attaqués par des abeilles à Fontivillié

Daniel Dampuré, apiculteur, a encore du mal à comprendre, 24 heures après l'attaque. "Il y a 20 ans que les abeilles sont là et on n'a jamais eu de souci. C'est un coup de malchance", déplore-t-il. Tout s'est déroulé très vite mardi matin, lorsqu'un groupe de huit vététistes est passé près des ruches avant d'être attaqué. Pompiers et SMUR sont alors mobilisés et ont transporté deux des victimes à l'hôpital en raison de symptômes allergiques. Arrivé sur place une heure après les faits, Franck Pelletier, adjoint au maire de Fontivillié, raconte la scène. "Le camion du propriétaire était plein d'abeilles et ça volait de partout. Les victimes étaient choquées. Apparemment, il y avait entre 50 et 100 piqûres", lance-t-il. "Nous, on regrette ça et c'est la faute à personne. C'est malheureux et on espère que tout le monde aille bien rapidement", rajoute le maire de la commune, Thierry You. L'attaque des abeilles reste rare et les randonneurs n'y sont pas forcément préparés. Face à ces insectes, il faut adopter les bons réflexes : se cacher dans des branches ou se mettre par terre.