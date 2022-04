Des débats en breton au Conseil régional

Pas de doute, on est bien en Bretagne. Casque sur les oreilles, les élus du Conseil régional écoutent leurs confrères s'exprimer en langue bretonne, grâce à une traduction simultanée. Une victoire pour les conseillers parlant le breton. "La langue bretonne a pratiquement disparu du fait de son exclusion de l'espace public. En reparlant dans ces endroits, on offre des perspectives à tous ceux qui l'apprennent ou qui voudraient l'apprendre", explique Nil Caouissin, conseiller régional de Bretagne. Dans cette petite commune bretonne, la nouvelle mesure est sur toutes les lèvres, en breton évidemment. Ils ont enfin obtenu la reconnaissance qu'ils attendaient. "Il est temps et j'espère que ça va s'étendre aux autres régions du pays, et même au niveau du Conseil général", se réjouit un homme. Le breton est la langue maternelle de ces retraités. Ils vont désormais mieux comprendre leurs représentants politiques. Même joie dans un collège en langue bretonne où les enseignants peinent à la faire vivre. "C'est important qu'elle sorte des murs des établissements scolaires. Il faut qu'on l'entende partout", explique Yann-Jakez Jestin, professeur. TF1 | Reportage P. Gély, A. Janssens, N. Resmann