Des décorations pour mettre du baume au cœur à Tende, village sinistré par la tempête Alex

Il y a deux mois, les pluies diluviennes ont dévasté la plupart des villages des Alpes-Maritimes. Pour ceux qui ont été complètement détruits, la reconstruction prend beaucoup de temps. C'est notamment le cas de Tende. Mais à quelques jours des fêtes, on y essaie tant bien que mal de se mettre dans l'esprit de Noël. Pour cela, ils sont nombreux à s'être portés volontaires pour préparer les décorations de Noël pour le village. Roselyne fait partie du comité. Selon elle, c'est pour "être en compagnie". "On laisse les gros soucis de côté, pendant une heure, une heure et demi, et on est très content". La joie et le sentiment d'être utile, ce sont ce qui animent les bénévoles. Pour les réaliser, ils font avec les moyens du bord. En effet, les décorations sont simples avec de la houe et du sapin récupérés par-ci par-là. Les dons ont également contribué. Guirlandes après guirlandes, l'esprit de Noël se répand partout dans Tende. A la nuit tombée, les décorations illuminent les rues et apportent une chaleur bienvenue, d'autant plus que les températures tombent en dessous de zéro.