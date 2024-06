Des défauts après des travaux d'isolation : que peut-on faire ? Le 13H à vos côtés

Il y a neuf ans, Claudine a fait isoler la façade et le pignon de sa maison. Depuis cinq ans, des taches apparaissent, mais elle n’a aucune nouvelle de l'entreprise. Pour plus de 10 000 euros, on a droit quand même à des travaux bien réalisés. Le problème est que l'entreprise contactée n'est toujours pas intervenue. La plus importante à voir, c'est la garantie du parfait achèvement. On n’a même pas besoin de montrer une quelconque faute de l'entreprise. Celle-ci doit venir parachever les travaux, corriger les défauts quelle que soit leur nature ou importance. Le problème, c'est qu'elle n'est valable qu'un an à compter de la réception des travaux. Claudine peut démontrer qu'une faute a été commise par l'entreprise dans l'exécution des travaux. Cela peut se faire dans les cinq ans qui suivent la découverte des désordres du dommage. Pour précipiter les choses, il faut faire venir rapidement un expert, un professionnel du bâtiment. On peut aussi essayer de contacter sa protection juridique. Si le rapport est favorable, on contacte un avocat pour mettre en demeure l'entreprise de venir régler les problèmes. T. Coiffier