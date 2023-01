Des dégâts après l'explosion d'un camion-citerne

Du camion-citerne, il ne reste plus rien, juste ces débris sur un kilomètre. Il est huit heures ce vendredi matin quand le camion prend feu. Malgré les flammes, le conducteur continue de rouler pour éloigner le véhicule du village de Fillinges, car à l'intérieur, il y a du propane. Puis il descend juste à temps et la citerne explose. Selon l'une des habitantes : "il y a un débris du camion qui a volé dans la maison à côté. Je me remets de mes émotions, mais je suis tout de même un peu secouée". Ses vitres ont été soufflées comme celles d'une quinzaine de maisons autour. L'explosion a fait trois blessés dont le conducteur. Leurs jours ne sont pas en danger. "La végétation autour a été complètement soufflée. C'est pour ça que je dis que finalement tout est bien qui finit bien. Même si nous avons des blessés qui ont été hospitalisés, on aurait pu avoir un bilan beaucoup plus lourd", rapporte un sapeur-pompier. Un périmètre de sécurité a été mis en place. Il n'y a plus de risques d'explosion. TF1 | Reportage S. Jou, M. Bajac