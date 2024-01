Des dégâts après l’installation de la fibre, que faire ? Le 13H à vos côtés

Ce nouveau problème du quotidien concerne la galère dans laquelle on peut se retrouver quand on lance des travaux, mais qu'ils ne se terminent jamais. Selon les photos, on peut constater une installation clairement bâclée car le technicien avait oublié son pistolet à colle. Le service client de l'opérateur ne réagit pas après deux relances. Que peut faire Françoise ? Quand on fait installer la fibre, on souscrit un contrat avec un fournisseur d'accès à Internet. Celui-ci fait souvent appel à un sous-traitant pour installer la fibre. Pour rappel, votre unique interlocuteur, c'est l'opérateur. C'est à lui de trouver une solution et de vous dédommager, ce n'est pas la peine de rappeler le technicien. Quand l'opérateur ne fait rien et qu'il refuse de prendre en charge les dégâts, le premier réflexe est de prendre des photos pour prouver ce qu'on dit. Si les dégâts sont particulièrement graves, on fait venir un commissaire de justice pour faire des constats. T. Coiffier