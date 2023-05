Gironde : un paquebot provoque une vague géante et fait de gros dégâts

À Saint-Louis-de-Montferrand, une vague a détruit un mur et a emporté tout ce qui se trouvait autour de la maison. Avec son mari, Louise se trouvait à l'intérieur au moment où la vague est arrivée. Heureusement, la baie vitrée était fermée. "On a entendu ce bruit. Un bruit terrible et puis cette eau qui arrivait. C'est quoi ça ? Vu que le mur était tombé, il y en avait partout", témoigne-t-elle. Une vague formée par le passage d'un paquebot, le Seven Seas Splendor. Recouvertes de pierres et de troncs d'arbre, les routes de la commune ont dû être fermées. Plus de 70 personnes s'occupaient du nettoyage ce lundi matin. Des bateaux de croisière, il en passe environ 900 chaque année à Bordeaux. Pourquoi ce paquebot a-t-il provoqué une vague aussi puissante ? Les raisons peuvent être nombreuses selon les autorités du port. En attendant les conclusions de l'enquête, le paquebot devrait être de retour en Gironde dès le week-end prochain. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Arfel, M. Stavelot