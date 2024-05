Des dégâts chez moi après la pose de panneaux solaires : que puis-je faire ? Le 13H à vos côtés

Après un dégât suite à la pose de panneaux solaires, le premier réflexe, et Christian l'a eu, est de faire appel à l'assurance décennale. Le problème, c'est qu'il a signé un devis avec l'en-tête d'une société et qu'il a contracté avec une autre. La société avec laquelle il a signé a été liquidée depuis quatre ans. L'assurance décennale couvre pendant dix ans les problèmes qui pourraient apparaître, même en cas de faillite. Cette garantie est obligatoire pour une entreprise. Les sanctions en cas de non-respect de cette clause sont de six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Ce qui est compliqué pour Christian, c'est qu'avant d'effectuer tous travaux, on doit demander une attestation de décennale, ce qu'il n'a pas fait. Une solution serait de contacter le liquidateur de la société et de lui demander quel était l'assurance décennale. Un autre recours est de s'adresser directement au dirigeant de l'entreprise liquidée. Pour éviter ce genre de situation, il est obligatoire de souscrire vous-même, en tant que particulier, à une assurance dommages-ouvrage. T. Coiffier