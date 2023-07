Des dégâts très localisés après les orages

Une heure du matin. La galère continue pour les 355 passagers du TGV à destination de Zurich. Pris au piège par les orages, leur train est bloqué par une chute d'arbre. Après une longue attente en gare de Sierentz (Haut-Rhin), ils sont finalement accueillis dans ce gymnase pour la nuit. Au réveil, ils racontent un trajet cauchemardesque. "Le train tremble complètement (...) On est complètement à l'arrêt. On est complètement isolés. Les personnels de la SNCF sont incapables de nous donner des informations", témoigne un voyageur. Dans l'Allier non plus, les habitants n'en reviennent toujours pas. Des grêlons de la taille d'une balle de tennis se sont abattus sur les maisons. C'est la deuxième fois en un an que la grêle fait des dégâts dans la région. Toutes les voitures des clients de ce garagiste ont été touchées. Les orages ont frappé une grande partie de l'Hexagone, comme ici à Lyon (Rhône) ou encore à Dijon (Côte-d'Or) où le toit de ce supermarché s'est effondré sans faire de blessés. Au total, près de 40 000 impacts de foudre ont été recensés en 24 heures, du jamais-vu depuis le début de l'année. TF1 | Reportage V. David, T. Herreman