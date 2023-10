Des délais trop longs chez mon garagiste, que faire ? Le 13H à vos côtés

Quand on confie notre voiture à un garagiste pour réparation, on doit normalement signer un ordre de réparation. Sur ce document doivent figurer les réparations effectuées, le coût de la main-d’œuvre, les pièces fournies, mais aussi le délai d’immobilisation. Dans les faits, ça se passe souvent à l’oral, mais sachez que si vous demandez ce document, le garagiste ne peut pas vous le refuser. C’est très utile. De même, si on l’obtient, un délai doit impérativement y figurer. Le garagiste risque une amende en cas de non-respect. Le délai par défaut, c’est 30 jours pour une réparation selon la loi. S’il est dépassé, on est en droit de reprendre le véhicule. Et si délai pas raisonnable (cinq à six semaines), on peut demander une réparation de son préjudice, et particulièrement le frais d’immobilisation du véhicule. Dans ce genre de situation le plus simple, c’est de demander une expertise judiciaire, soit via un avocat. Il pourra déterminer si le garagiste a bien fait les réparations nécessaires et voir ce qui bloque. Il sera également en mesure de chiffrer le préjudice éventuel. Mais dans tout ça, quelles sont les options pour le garagiste ? T. Coiffier