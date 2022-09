Des déluges à répétition dans le Gard

C'est la troisième en fois dix ans que leur sous-sol prend l'eau, malgré des protections de fortune. Et après l'orage, c'est toujours le même abattement. "Moi, ça me décourage complètement. Il faut dire qu'on arrive à un âge où c'est compliqué pour nous", lance la propriétaire. L'eau qui a pénétré dans cette maison de Pont-Saint-Esprit (Gard) est suffisante pour noyer les outils. Tout reste à nettoyer et à jeter. Mercredi soir, il est tombé 35 mm d'eau dans le village. Autour de Nîmes, les éclairs s'enchaînent sans relâche pendant deux heures. Dans un commerce, l'eau est également entrée. Comme à chaque fois, c'est encore un coup dur. "Ce n'est pas de la lassitude, c'est du découragement qu'on a parce que ça se renouvelle régulièrement", se plaint le gérant. Un homme a été déjà été inondé il y a quinze jours, avec de l'eau dans toute sa cuisine. Alors, la nuit de mercredi, il s'est calfeutré comme il a pu avec les moyens du bord, le temps que l'orage passe. "C'était très violent hier soir", explique-t-il. Par ailleurs, la saison des épisodes cévenols ne fait que commencer. TF1 | Reportage F. De Juvigny, B. Guenais, B. Chastagner