Des dépôts sauvages transformés en "scènes de crime"

Depuis quelques jours, Armindo Lemos ne ramasse plus les encombrants laissés sur la voie publique. Il installe d’abord un drôle de décor. "Je mets du rubalise sur ce tas d’encombrants pour sensibiliser tous les citoyens. Ça va passer en scène de crime (...) la police municipale pourra faire une petite enquête", explique cet agent municipal. Les habitants s’interrogent de l’intérêt d’une telle mise en scène. À Caudebec-lès-Elbeuf (Seine-Maritime), un agent à temps plein est désormais dédié au ramassage des dépôts sauvages. En plus de la rubalise, l’amende encourue de 1 500 euros est clairement affichée. Pour retrouver les contrevenants, la police municipale se met en quête d’une adresse. L’année dernière, à Caudebec-lès-Elbeuf, sur plus de 1 000 dépôts sauvages, seulement 70 personnes ont été verbalisées. La municipalité souhaite maintenant marquer les esprits. Après 48 heures, les dépôts sauvages seront finalement récupérés par les services de la mairie et emmenés à la déchetterie. TF1 | Reportage L. Barbier, M. Lemesle, A. Santos