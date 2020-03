Des dessins d'enfants dans les Ehpad pour réchauffer les cœurs

En cette période de confinement général, de nombreuses familles adressent des messages de soutien aux maisons de retraite de leurs communes. Quelques mots d'encouragement et des dessins sont envoyés aux personnes âgées qui ne peuvent pas recevoir de visites. Un brin d'insouciance et une parenthèse de bonne humeur pour surmonter ensemble la crise sanitaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 27 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.