Des dessins d’enfants envoyés à nos soldats en mission depuis la Bretagne

Dans cette école du Morbihan, c'est un cours un peu particulier qui commence ce jour-là. Ces vœux ne sont pas destinés à leurs familles, mais aux forces françaises déployées à plus de 3 000 km d'ici, au Mali. "Cela mérite des petits cadeaux pour les remercier de protéger la France" ; "J'aimerais bien leur dire bonne chance"; "Essayez de ne pas prendre trop de risque mais un peu pour la France", lancent ces enfants. Alors cette classe de CM1 et CM2 s'est mise au travail. Beaucoup de dessins mais aussi des messages. Un tel engagement méritait même la médaille du cœur. "Chacun y est allé de son esprit décorateur, patriotique, esthétique", affirme Jean-Pierre Audo. Pour être dans les délais, cette militaire est venue aussitôt récupérer tous ces messages, de mots simples très attendus sur le terrain. "En réalité, pour des militaires éloignés de leurs proches pendant les périodes de fin d'année, c'est extrêmement important et c'est un soutien moral inestimable", confie le Sous-lieutenant Laurice. Dans quelques jours, ces petits morceaux de l'Hexagone arriveront dans le désert malien pour que même là-bas, Noël soit une journée particulière. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, X. Boucher, L. Renault