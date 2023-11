Des dessins plus vrais que nature !

Ces portraits ne sont pas ce que vous croyez. Ce ne sont pas des photos, mais des dessins réalisés entièrement au crayon à papier. Et il est quasiment impossible de faire la différence à l’œil nu même en s'y penchant de très près. "On dirait vraiment une photo", s'étonne une passante. A 29 ans, Mathieu, aide-soignant en psychiatrie, dessine chez lui, dans sa cuisine. Un défi un peu fou qui lui prend deux mois et demi pour chaque dessin. C'est sur Internet, en regardant d'autres vidéos, qu'il a perfectionné sa technique et affiné le choix de son matériel. Ses vidéos ont déjà séduit 92 000 abonnés, mais sa première fan, c'est la responsable d'un magasin d'imprimerie. Mathieu a déjà exposé ses œuvres à Nice et participé à plusieurs concours internationaux. Il vend ses reproductions entre 100 et 600 euros. TF1 | Reportage E. Rouillon, D. Guido