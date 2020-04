Des dispensaires dédiés aux malades du coronavirus pour désengorger les urgences

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, certains patients qui souffrent d'autres maladies n'osent pas consulter, de peur d'être infectés. Pour les rassurer, les médecins de Saint-Léonard-de-Noblat désinfectent chaque jour leur cabinet et nettoient leur matériel entre chaque patient. De plus, les malades suspectés d'être atteints du Covid-19 sont accueillis dans une autre structure. Celle-ci a été ouverte par les soignants de la commune et compte aujourd'hui deux centres.